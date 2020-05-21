На Донбасі в результаті обстрілів загинув військовий, ще семеро - поранені

У четвер, 21 травня, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув український військовий, ще семеро отримали поранення

Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Окупанти під час обстрілу застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

"Підрозділу Об'єднаних сил рішуче застосовували чергові вогневі засоби. Окупанти отримали адекватну відповідь від українських воїнів", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" обстріли були зафіксовані неподалік Авдіївки, Старогнатівки і Богданівки.

Також бойовики відкривали вогонь поблизу Кримського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"На жаль, в результаті обстрілу ворожих 21 травня загинув один український захисник. Також за уточненою інформацією двоє військовослужбовців отримали поранення і ще п'ятеро - бойові травми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 травня бойовики на Донбасі обстріляли з мінометів калібру 120 вантажівка ЗСУ, в результаті чого загинув один український військовий. Ще п'ятеро військових отримали поранення.

Крім того, протягом минулої доби бойовики на Донбасі 18 разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил. Поранення отримали двоє українських військових.