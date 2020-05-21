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Бойовики на Донбасі обстріляли вантажівку ЗСУ, загинув військовий

Новини » Надзвичайні події     21.05.2020 - 13:13
Бойовики на Донбасі обстріляли вантажівку ЗСУ, загинув військовий
Фото: бойовики в черговий раз порушили режим припинення вогню (mil.gov.ua)

Бойові поранення та травмування отримали ще 5 військових

Незаконні збройні формування РФ на Донбасі вкотре обстріляли українських захисників. Внаслідок атаки загинув один військовий, є поранені.

Про це повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил у Facebook.

Бойовики вели вогонь, зокрема, з великокаліберних мінометів.

"Сьогодні, 21 травня, на Луганщині, внаслідок влучання міни 120 калібру в вантажний автомобіль загинув мужній український захисник. Також один військовослужбовець отримав поранення та ще четверо - бойові травмування", - йдеться у повідомленні.

Поранених військових доставили до лікувального закладу, бійцям надали належну медичну допомогу.

"Командування об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця й наголошує, що такі злочинні дії окупантів не залишаться безкарними. Для придушення вогню противника підрозділи Об’єднаних сил застосували наявне озброєння. Втрати загарбників уточняються", - додали в ООС.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Донбасобстрелбойовики
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