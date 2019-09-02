ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі в результаті обстрілу загинув військовослужбовець

Новини » Надзвичайні події    02.09.2019 - 19:26
На Донбасі в результаті обстрілу загинув військовослужбовець
Ілюстративне фото (ООС)

Ворог 7 разів порушив режим припинення вогню

На Донбасі від початку доби 2 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець загинув. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр штабу ООС.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненою мінського угодами зброї - артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 6 обстрілу позицій Об'єднаних сил неподалік Водяного, поблизу Гранітного, неподалік Лебединського, поблизу Новомихайлівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Новотошковского.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу, 1 вересня, і з початку 2 вересня на Донбасі бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинув український військовий.

Крім того, у Дніпропетровській обласній лікарні помер український військовослужбовець, який отримав поранення на Донбасі 25 серпня.

В Станиці Луганській ООС почали демонтаж останньої фортифікації У лікарні Дніпра помер поранений на Донбасі військовий
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся