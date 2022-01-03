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На Донбасі в результаті обстрілу поранений військовий

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Понеділок 03 січня 2022 17:07
На Донбасі в результаті обстрілу поранений військовий Фото: На Донбасі в результаті обстрілу поранений військовий (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 3 січня, збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, один з ворожих обстрілів був проведений у бік Світлодарська. Бойовики відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів.

У напрямку Лебединського окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

"В результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Стан його здоров'я - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що українські рубежі залишилися без змін і ситуація в районі ООС залишається контрольованою.

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