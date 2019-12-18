На Донбасі внаслідок обстрілу поранено військового

З початку середи, 18 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було поранено одного українського військовослужбовця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними відомства, станом на 12-ту годину незаконні збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Під час обстрілів окупанти застосовували гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння.

Так, під ворожий обстріл потрапляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Новолуганське, Березове та Водяне. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

"Сьогодні внаслідок ворожого прицільного вогню отримав поранення один наш герой. Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталя. Українські воїни адекватно реагували на ворожу вогневу активність, застосовуючи стрілецьке озброєння", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, у вівторок, 17 грудня, на Донбасі в результаті обстрілу загинув один український військовий зі складу Об'єднаних сил. Загалом минулої доби було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Пізніше у штабі Об'єднаних сил розповіли, що загиблим військовим був боєць 28-ї окремої механізованої бригади Василь Лісіцин. При обстрілі військовий зазнав несумісних з життям поранень.