На Донбасі в результаті обстрілу поранений військовослужбовець

На Донбасі від початку доби 3 вересня у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці вже 4 рази здійснили збройні провокації, у результаті чого один військовослужбовець поранений. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Згідно з повідомленням, російсько-окупаційні війська двічі вели обстріли оборонців Павлополя з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

З 05.30 ранку з напрямку від окупованого смт Калинове бойовики випустили 5 мін калібру 82 мм та вів обстріл з великокаліберних кулеметів по нашим оборонцям села Троїцьке.

З 07.45 противник розпочав обстріл зі стрілецької зброї з напрямку від смт Донецький по захисникам Кримського.

За наявною інформацією, внаслідок обстрілів від початку цієї доби отримав поранення один захисник. Воїна доставили до військового мобільного госпіталя. Стан його здоров’я - задовільний.

Нагадаємо, за минулу добу 2 вересня бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що в понеділок 2 вересня в Берліні пройшла зустріч радників "нормандської четвірки". За результатами зустрічі були визначені пріоритетні завдання для проведення саміту в нормандському форматі. Серед них - розведення сторін у районі Станиці Луганської.