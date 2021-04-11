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На Донбасі в результаті обстрілу загинув ще один військовий

Автор: РБК-Україна

У ході загострення на Донбасі загинув ще один український військовий. Загалом за минулу добу бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що 10 квітня бойовики здійснили дев'ять обстрілів, також зафіксовано один проліт безпілотника з перетином лінії розмежування. Зокрема, бойовики обстріляли з мінометів і гранатометів позиції в районі Піщевика, зі стрілецької зброї - біля Широкиного, гранатометів різних систем - в районі Авдіївки і Кам'янки.

Також в районі Майорського противник обстріляв українських військових з ручних протитанкових і підствольних гранатометів. А біля селища Золоте-3 - з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Внаслідок прицільного обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, не сумісні з життям. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ще один боєць отримав кульове поранення, його госпіталізували з пораненням середнього ступеня тяжкості.

За станом на ранок, 11 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія відправила на Донбас майже 800 "добровольців" для участі в бойових діях.

А США вкотре заявили, що саме Росія є головною проблемою для мирного процесу на Донбасі.

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Новини України Донбасобстрелзагибель
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