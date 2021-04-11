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На Донбассе в результате обстрела погиб еще один военный

Автор: РБК-Украина

В ходе обострения на Донбассе погиб еще один украинский военный. Всего за минувшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что 10 апреля боевики совершили девять обстрелов, также зафиксирован один пролет беспилотника с пересечением линии разграничения. В частности, боевики обстреляли из минометов и гранатометов позиции в районе Пищевика, из стрелкового оружия - возле Широкино, гранатометов различных систем - в районе Авдеевки и Каменки.

Также в районе Майорского противник обстрелял украинских военных из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. А возле поселка Золотое-3 - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие прицельного обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, не совместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще один боец получил пулевое ранение, его госпитализировали с ранением средней степени тяжести.

По состоянию на утро, 11 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия отправила на Донбасс почти 800 "добровольцев" для участия в боевых действиях.

А США в который раз заявили, что именно Россия является главной проблемой для мирного процесса на Донбассе.

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