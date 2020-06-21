На Донбасі поранили українського військового

В результаті ворожого обстрілу на Донбасі поранення сьогодні отримав один український військовослужбовець. Окупаційні сили вже 8 разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Проросійські бойовики сьогодні відкривали вогонь по позиціях українських військових з заборонених мінськими угодами мінометів 82-го та 120-го калібрів, озброєння БМП-1, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Під ворожі обстріли потрапили позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Залізного, Шумів, Кримського, Новотошківського, Авдіївки та Старогнатівки. На ділянках розведення сил сьогодні зберігається тиша.

На ворожу активність українські військовослужбовці відповіли вогнем зі штатного озброєння, після чого окупанти припинили обстріли.

Нагадаємо, вчора ситуація на Донбасі загострилася: в результаті майже 30 обстрілів поранення отримали троє українських військовослужбовців.

Крім того, вчора поблизу Павлополя виявили некеровані авіаційні ракети, які бойовики запустили в напрямку житлових будинків.