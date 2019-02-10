На Донбасі поранили трьох українських військових

Бойовики 10 раз порушили перемир'я

В течение прошлых суток, 9 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, в течение субботы боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом в пяти случаях противник использовал вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Враг из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции украинских военных вблизи Старогнатовки, Павлополя, Чермалыка, Новотошковского, Крымского и Травневого.

В районе населенных пунктов Пески, Авдеевка, Новотошковское и Крымское пророссийские боевики использовали минометы калибра 82 и 120 мм

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - отметили в ведомстве.

От начала воскресенья, 10 февраля, огневой активности со стороны пророссийских боевиков на Донбассе не было зафиксировано.

Напомним, что боевики на Донбассе не пропустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Новоазовск, что на восток от Мариуполя. Свои действия оккупанты объяснили тем, что на тех территориях проводятся "комплексы специальных мероприятий".