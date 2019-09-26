На Донбасі поранили одного військового

На Донбасі з початку доби 26 вересня в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці сім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінського угодами мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив п'ять обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Новотроїцького, поблизу Водяного, недалеко Мар'їнки і поблизу Красногорівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив два обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Новолуганского.

"протягом поточної доби в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 25 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 32 рази порушили режим припинення вогню, двоє військовослужбовців поранені, ще один отримав бойове травмування.