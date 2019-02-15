На Донбасі поранені троє українських військових

Бойовики 12 разів обстріляли позиції ООС

В течение прошлых суток, 14 февраля, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил вследствие обстрелов со стороны боевиков трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 8 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Обстрелы позиций наших войск велись из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Пески, Опытное, Верхньоторецкое, Авдеевка, Павлополь, Марьинка.

Также из различных минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велись обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское, Крымское, Хутор Вильный, Зайцево.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Наши подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - сообщили в ООС.

Утром 14 февраля зафиксирован обстрел Новолуганского из артиллерии калибра 152 мм с использованием высокоточных корректируемых артиллерийских снарядов российского производства "Краснополь". Разрушен жилой дом.

"Факт обстрела, наличие осколков данного высокоточного боеприпаса и факт разрушения подтверждается украинской стороной Совместного центра координации и контроля", - отметили в пресс-центре.

Также известно, что для корректировки артиллерийского огня в течение дня противник активно применял беспилотники.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" четыре враждебные квадрокоптера был сбиты украинскими защитниками", - добавили в ООС.

Кроме того разведка сообщила, что 14 февраля двух оккупантов уничтожили и четверых ранили. В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Напомним, 13 февраля на Донбассе в ходе боевых действий ранения получил один украинский военный.