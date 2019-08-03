На Донбасі поранено двох українських військових

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 2 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню, у результаті поранено одного військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли українських позицій: поблизу Новоселівки Другої, Богданівки та на околицях Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції ОС обстріляли 6 разів: по два рази біля Нижньотеплого та Південного, а також у районі населеного пункту Луганське та поблизу Світлодарська.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил - у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - неподалік Кримського та Майорська. У результаті один військовослужбовець отримав поранення.

Нагадаємо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що паспорти Російської Федерації отримали 13 тисяч жителів Донецької і Луганської областей, більшість із них ідентифіковано.