На Донбасі поранено двох українських військових

У районі проведення операції Об’єднаних сил 11 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них п'ять разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів, поранено двох військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Бойовики також обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: біля Опитного, поблизу міста Авдіївка, біля Пісків та Піщевика, а також поблизу Мар'їнки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні чотири рази: поблизу населеного пункту Новоолександрівка, біля Золотого та Зайцевого.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 11 травня одного окупанта було знищено, ще двох поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил - біля Кримського в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" та поблизу Гнутового в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід". Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, 11 травня бойовики обстріляли населений пункт Травневе у Бахмутському районі Донецької області.