На Донбасі поранені двоє українських військових

На Донбасі бойовики з початку доби, 2 травня, 11 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілу поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що збройні формування РФ вели вогонь по позиціях українських військових з 120 і 82 мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог вісім раз обстріляв позиції наших захисників поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Лебединського, Широкіно, Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил у Новолуганского, Луганська.

"Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, від початку поточної доби, 2 травня, станом на 12:00 проросійські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню і застосували зброю, яке заборонено Мінськими домовленостями.