На Донбасі поранені двоє українських військових

На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків у бік українських позицій протягом минулої доби, 25 березня, двоє бійців операції Об'єднаних сил отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, при цьому двічі із забороненого мінськими угодами озброєння. Російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції зі ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Відбули обстріли у смузі відповідальності оперативно-тактичних угруповань "Схід" та "Північ" у районі населених пунктів: Новомихайлівка, Старогнатівка, Красногорівка, Лебединське, Кримське, Новотошківське, Луганське.

"Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил були поранені. На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому трьох та поранивши п'ятьох окупантів", - зазначили в ООС.

Від початку поточної доби, 26 березня, обстрілів українських позицій не зафіксовано.

Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала обстріли двох шкіл, які здійснили бойовики на Донбасі. Один обстріл був зафіксований у Донецьку 21 березня, коли йшли заняття, а діти перебували в школі. Інший - у населеному пункті Гольмівський.