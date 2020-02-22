На Донбасі поранення отримав український військовий

На Донбасі протягом поточної доби, 22 лютого, озброєні формування Російської Федерації сім раз порушили режим припинення вогню, поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Так, п'ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

двічі поблизу Мар'їнки - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

в районі Новомихайлівки - з мінометів калібру 120 мм противник випустив дев'ять мін;

неподалік села Старогнатівка - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу Красногоровки - з станкового протитанкового гранатомета - 12 пострілів, а також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив два обстріли по українським позиціях, а саме:

неподалік Кримського - з мінометів калібру 82 мм ворог випустив десять мін;

в районі населеного пункту Новолуганське - з мінометів калібру 82 мм ворог випустив дві міни, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, вночі, 22 лютого, була здійснена невдала спроба прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи озброєних формувань Російської Федерації. Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новотошковське. Підрозділи Об'єднаних сил вогневими засобами відбили атаку. В результаті бойового зіткнення противник, зазнавши втрат, відступив. При цьому, ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця.

У штабі повідомляють, що сьогодні, 22 лютого, в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник отримав поранення. Постраждалого оперативно доставили в медичний заклад, йому надана кваліфікована допомога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби, 21 лютого, незаконні збройні формування РФ 13 разів відкривали вогонь по позиціях ООС на Донбасі. При цьому окупанти застосовували заборонене мінськими угодами озброєння. В результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення.