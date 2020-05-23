На Донбасі поранення отримав українськіий військовий, у бойовиків - двоє загиблих і один порпанений

На Донбасі 22 травня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Українські воїни подавляли ворожий вогонь наявними засобами.

Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Богданівки ворог тричі обстрілював позиції Об’єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Поруч з населеним пунктом Верхньоторецьке противник двічі вів вогонь із застосуванням 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Старогнатівки російські окупанти два рази порушили режим припинення вогню - з гранатометів різних систем, стрілецької зброї, а також задіяли БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Українських захисників біля Чермалика, Водяного та Пісків ворог обстріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по оборонцях Новолуганського та Луганського збройні формування РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

За даними розвідки, 22 травня наші воїни знищили двох російських окупантів та ще одного поранили.

Від початку поточної доби бойовики активності не проявляли, втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 21 травня на Донбасі збройні формування Російської Федерації сім раз обстріляли позиції Об'єднаних сил. В результаті обстрілу загинув український військовослужбовець, ще семеро отримали поранення.

Крім того, на Донбасі, в результаті обстрілу вантажівки Збройних сил України загинув солдат 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Євген Сафонов.