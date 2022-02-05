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На Донбасі поранений український військовий

Автор: Олександр Білоус

З початку доби 5 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. На Донбасі поранений український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, у бік Пищевика Волноваського району окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до цього упродовж трьох днів на Донбасі спостерігалася тиша. Обстріли не фіксувалися з 3 лютого.

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Донбас