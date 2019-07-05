На Донбасі поранено українського військового

З початку поточної доби, 5 липня, внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства оборони.

Як зазначається, бійця ООС евакуйовано до військового шпиталя. Як зазначається, з початку доби бойовики здійснили 10 обстрілів.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 4 липня, збройні формування Російської Федерації 30 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого один український військовослужбовець загинув, три - отримали поранення та ще троє - бойове травмування.

Як зазначається, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі інформувала, що на Донбасі загинули 7 мирних жителів з початку 2019 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2 липня бойовики на Донбасі обстріляли автомобіль, у результаті чого отримали поранення двоє волонтерів. За день до цього бойовики обстріляли санітарний автомобіль. У результаті обстрілу загинули двоє медиків - Сергій Майборода та Ірина Шевченко.