На Донбасі поранений український військовий

Протягом минулої доби, 22 травня, бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню, поранення отримав один український військовослужбовець. Про це повідолмляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що бойовики обстрілювали позиції сил ООС з заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися в районі Мар'їнки, Золотого-4, Новоолександрівки, Попасної.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 22 травня двох окупантів було знищено, ще одного - поранено. Також ворого втратив одну бойову машину піхоти та один військовий вантажний автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора, 22 транвня, на окупованій території Донбасу у полон до бойовиків потрапили вісім українських військових із операції Об'єднаних сил.

РБК-Україна писало, що добою раніше 21 травня 2019, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Поранення отримали троє українських військових.