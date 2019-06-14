На Донбасі поранений один український військовий

На Донбасі від початку доби 14 червня у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) ворог шість разів порушив режим припинення вогню, одного військового поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерії 122 мм, мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме в районі населеного пункту Мар'їнка.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме: в районі населеного пункту Південне, поблизу Попасної, Новгородське.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, 13 червня на Донбасі бойовики 29 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення.