На Донбасі поранений один український військовий

Бойовики 3 рази обстріляли позиції українських військових

От начала текущих суток, 2 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Сообщается, что по состоянию на 12:00 текущих суток на линии соприкосновения было зафиксировано 3 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

С часа ночи вблизи населенного пункта Верхнеторецкое боевики вели огонь по позициям украинских военных из автоматических гранатометов. Также в 10:30 в районе Травневого боевики применяли автоматические гранатометы. Вблизи Водяного было зафиксировано 4 разрывы вражеских мин калибра 120 мм

"В результате вражеских обстрелов один наш защитник получил ранения. Военнослужащего эвакуировали в медицинское учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что за минувшие сутки на Донбассе ранен один украинский военный. Отмечается, что оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное минскими соглашениями вооружение.