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На Донбасі поранений один український військовий

Новини » Суспільство    02.03.2019 - 07:23
На Донбасі поранений один український військовий
Ілюстративне фото (МОУ)

Бойовики 4 рази обстріляли українські позиції, тричі із забороненого озброєння

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілів з боку бойовиків протягом минулої доби, 1 березня, один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши заборонене мінськими угодами озброєння.

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли українські позиції біля населеного пункту Піски з мінометів калібру 82 мм.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог тричі обстріляв підрозділи ООС:

  • з мінометів 120 калібру - поблизу селища Новолуганське;
  • з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів - біля н.п. Новотошківське;
  • з гранатометів різних систем та стрілецької зброї - у районі н.п. Шуми.

"В результаті обстрілів один наш захисник був поранений. На всі ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів. За даними розвідки, один окупант отримав поранення", - зазначили в ООС.

Також, за уточненими даними, 28 лютого двох учасників збройних формувань РФ було ліквідовано, п'ятьох поранено. Також вчора було збито один безпілотник противника.

"Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції наших військ з автоматичних станкових гранатометів у районі населеного пункту Верхньоторецьке, що у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає", - додали в прес-центрі.

На Донбасі поранений один український військовий

Нагадаємо, нещодавно спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на окупованій території Донбасу 22 реактивні системи залпового вогню "Град".

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Теми: Новини ООС
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