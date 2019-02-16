На Донбасі поранений один український військовий

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил

У суботу, 16 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зафіксовано поранення одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Станом на 18:00 бойовики 2 рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил у смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід". Ворог з гранатометів різних систем та стрілецької зброї порушив режим припинення вогню поблизу населеного пункту Авдіївка.

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - заявили у відомстві.

Крім того, в смузі оперативно-тактичного угрупування "Північ" обстрілів від початку доби не фіксувалося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували факти мінування території поблизу окупованої Амвросіївки. Спостерігачі зафіксували 7 попереджувальних знаків про мінування, які були встановлені російсько-окупаційними військами.

Раніше, спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 33 російські танки за межами місць зберігання озброєння поблизу окупованого Тернового на південь від Луганська. Безпілотник ОБСЄ зафіксував 24 танки Т-72 та дев'ять Т-64.