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На Донбасі поранений один український військовий

Новини » Надзвичайні події    16.02.2019 - 19:11
На Донбасі поранений один український військовий
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил

У суботу, 16 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зафіксовано поранення одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Станом на 18:00 бойовики 2 рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил у смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід". Ворог з гранатометів різних систем та стрілецької зброї порушив режим припинення вогню поблизу населеного пункту Авдіївка.

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - заявили у відомстві.

Крім того, в смузі оперативно-тактичного угрупування "Північ" обстрілів від початку доби не фіксувалося.

На Донбасі поранений один український військовий

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували факти мінування території поблизу окупованої Амвросіївки. Спостерігачі зафіксували 7 попереджувальних знаків про мінування, які були встановлені російсько-окупаційними військами.

Раніше, спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 33 російські танки за межами місць зберігання озброєння поблизу окупованого Тернового на південь від Луганська. Безпілотник ОБСЄ зафіксував 24 танки Т-72 та дев'ять Т-64.

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