На Донбасі поранено одного українського військового

Бойовики 6 разів обстріляли позиції ООС

От начала суток, 2 февраля 2019 года, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 18:00 боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение враг не применял.

В полосе действий оперативно-тактической группы "Север" боевики из стрелкового оружия, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинских военных вблизи Луганского, Травневого и Хутора Вольный.

противник с использованием стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов осуществили обстрел позиций подразделений Объединенных сил в полосе действий оперативно-тактической группы "Восток", а именно в районе Широкино и Красногоровки.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе в очередной раз заблокировали доступ наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к участку, прилегающему к границе с Российской Федерацией.