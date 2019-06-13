На Донбасі поранений один український військовий

На Донбасі з початку доби, 13 червня, бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів поранення отримав один український військовий, передає прес-центр ООС.

Повідомляється, що збройні формування РФ обстрілювали позиції наших підрозділів з забороненої артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил в районі населених пунктів Водяне, Крута Балка, Саханка, Широкіно, Новотроїцьке, Докучаєвськ, Лебединське.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил поблизу Боровського, Первомайського, Луганського, Калинівки, Золотого-4, Золотого-5, Зайцево.

Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав бойову травму. На обстріли з боку збройних формувань РФ українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, на Донбасі протягом доби 12 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовий отримав поранення.

РБК-Україна писало, що напередодні військовослужбовці 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила закріпилися на нових позиціях у Мар'їнці (Донецька область).