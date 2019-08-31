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На Донбасі за п'ять років загинули понад 200 бійців Нацгвардії

Новини » Суспільство    31.08.2019 - 19:38
На Донбасі за п'ять років загинули понад 200 бійців Нацгвардії
Фото: Микола Балан (facebook.com/mvs.gov.ua/)

Військовослужбовці Нацгвардії загинули в зоні проведення АТО, ООС і під час несення бойової служби в Україні.

В Україні за останні п'ять років при виконанні службових обов'язків загинули понад 200 бійців Національної гвардії України. Про це повідомив командувач Нацгвардії України Микола Балан, інформує РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Більше 200 військовослужбовців Нацгвардії загинули в зоні проведення антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та під час несення бойової служби в Україні.

"Національної гвардії України понад 200 військовослужбовців загинули при виконанні службових обов'язків - у зоні проведення антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та під час несення бойової служби на території держави", - сказав Балан.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що з початку проведення антитерористичної операції на сході України загинули 455 поліцейських. За його словами, за роки незалежності країни при виконанні службових обов'язків загинув 1671 правоохоронець.

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