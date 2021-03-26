Загострення на Донбасі: четверо бійців ООС загинули, двоє поранені

Бойовики на Донбасі вчергове порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу двоє українських військових отримали поранення, а четверо - загинули.
Про це повідомило командування ООС.
Проросійські бойовики обстріляли українські позиції поблизу Шумів. Обстріл вівся з заборонених мінометів калібру 82 міліметрів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"В результаті обстрілу, чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", - заявили у штабі.
На обстріл з боку окупантів українські військові відкрили вогонь у відповідь. Українська сторона вже повідомила про інцидент представників ОБСЄ через Спільний центр контролю та координації.
Нагадаємо, розвідка зафіксувала, що Росія перекидає на окупований Донбас своїх кадрових військовослужбовців.
Додамо, вчора позиції українських військових на Донбасі вісім разів потрапляли під ворожі обстріли.