Від початку поточної доби, 12 жовтня, в результаті ворожих обстрілів в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі постраждали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 19:00 російсько-окупаційні війська 11 разів відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил. При цьому застосовувалося заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, озброєння бойової машини піхоти (БМП-1) та стрілецької зброї були обстріляні українські позиції в районі населених пунктів Водяне, Пищевик, Новогнатівка, Широкине, Мар'їнка та Луганське.

"Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів легких поранень зазнали 2 військовослужбовців Об'єднаних сил", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі 6 разів обстріляли позиції українських військових. Обстріли припали на позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". Інформації про втрати серед українських військових не було.

Також РБК-Україна писало, що 11 жовтня незаконні збройні формування на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню. Російські найманці застосовували заборонені міномети калібру 120 і 82 мм, а також гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.