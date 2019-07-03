На Донбасі постраждали двоє українських військових

На Донбасі з початку доби, 3 липня, ворог десять разів порушив режим припинення вогню, в результаті бойових дій постраждали двоє українських військових. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Зокрема, збройні формування РФ обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстріл позицій Об'єднаних сил в районі населеного пункту Водяне, Вужачку, Олександрівка.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив сім обстрілу позицій Об'єднаних сил в районі Гольмівського, Новолуганського, Південного.

Внаслідок обстрілів два українських військовослужбовців отримали поранення.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 2 липня, в результаті обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації отримав бойове травмування один український військовий.