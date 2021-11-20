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На Донбасі загинув український воїн: бойовики застосовували міномети і артилерію

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Україна, Субота 20 листопада 2021 07:49
На Донбасі загинув український воїн: бойовики застосовували міномети і артилерію Фото: бойовики здійснили 17 обстрілів на Донбасі, загинув воїн ( flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Наталья Скороход

За минулу добу, 19 листопада, бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, включаючи обстріли з озброєння, забороненого "Мінськом". В результаті обстрілів загинув український воїн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

За минулу добу бойовики 6 разів застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Бойовики застосовували міномети й артилерію, обстрілюючи наших бійців й населені пункти.

Мар'їнку окупанти обстріляли тричі, застосовуючи артилерію 122-го калібру та міномети 82-го та 120-го калібру. У бік Лопаскине стріляли з мінометів 82-го калібру.

У районі Причепилівки ворожі війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї. У районі Новомихайлівки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поблизу Катеринівки наші війська тричі попали під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Біля населених пунктів Піски та Шуми противник застосував станкові протитанкові гранатомети. А в напрямку Авдіївки вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Наших бійців у Попасній бойовики обстрілювали з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Також в районі Новотошківського російські найманці двічі обстрілювали наші позиції, застосовуючи міномети 12-го калібру і гранатомети різних систем. У бік Золотого-4 стріляли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Також зазначається, що збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерії 152-го калібру околиць населеного пункту Нижнє.

"Втрат серед цивільного населення немає", - уточнили в ООС.

Однак в результаті обстрілів один український боєць отримав поранення, несумісне з життям.

"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь зі зброї, не забороненої Мінськом. Їм вдалося змусити противника припинити обстріли.

Нагадаємо, що на Донбасі загинув старший солдат Уберт Мрачковський через кульове поранення. Йому було 33 роки. В ООС висловлюють співчуття і журяться про втрату воїна.

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