На Донбасі загинув український військовий, шестеро дістали поранення

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети і гранатомети різних систем

На Донбасі, 8 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

П’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

двічі неподалік Опитного - з 82-мм мінометів бойовики випустили 15 мін, здійснили 15 пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, та 2 постріли з протитанкового ракетного комплексу;

два рази поблизу Авдіївки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Верхньоторецьким - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Хутір Вільний, бойовики обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів різних систем.

"Вчора, 8 березня, російські окупанти з протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення та один - бойове ураження. Крім того, під час ворожих обстрілів українських позицій три наших захисники отримали поранення"- зазначили у штабі ООС.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогнем дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються.

З початку цієї доби бойовики вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Нагадаємо, що 7 березня на околицях населеного пункту Мар'їнка снайпер бойовиків поранив місцевого жителя. Поранення отримав чоловік, який знаходився за кермом свого автомобіля. Українські військові евакуювали постраждалого до медзакладу.

Також РБК-Україна писало, що в результаті ворожого обстрілу поблизу прифронтової Мар'їнки сталася пожежа, яка спричинила пошкодження опорного пункту українських військових.