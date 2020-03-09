На Донбассе погиб украинский военный, шестеро получили ранения

Боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы и гранатометы различных систем
На Донбассе, 8 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.
Отмечается, что боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Пять обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Хутор Свободный, боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем.
"Вчера, 8 марта, российские оккупанты из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение. Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитника получили ранения", - отметили в штабе ООС.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил прицельными огнем дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются.
С начала этих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет.
Напомним, что 7 марта в окрестностях населенного пункта Марьинка снайпер боевиков ранил местного жителя. Ранения получил мужчина, который находился за рулем своего автомобиля. Украинские военные эвакуировали пострадавшего в медучреждение.
РБК-Украина писало, что в результате вражеского обстрела вблизи прифронтовой Марьинки произошел пожар, который повлек повреждение опорного пункта украинских военных.