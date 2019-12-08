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На Донбасі загинув український військовий, ще троє поранені

Новини » Надзвичайні події     08.12.2019 - 07:08
На Донбасі загинув український військовий, ще троє поранені
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Всього в суботу зафіксували 10 обстрілів

Протягом минулої доби на Донбасі бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Обстріли вели із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

  • поблизу Новоселівки Другої - з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів;
  • біля Широкиного - з РПГ та стрілецької зброї;
  • двічі неподалік Павлополя - з СПГ та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 обстрілів:

  • біля Майорська - з мінометів калібру 82 мм;
  • двічі неподалік Новолуганського - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • у районі Золотого - з РПГ, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
  • поблизу Залізного і Луганського - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

"Вчора, 7 грудня, під час обстрілів загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил, ще два наших захисники отримали поранення, а один - бойову травму", - йдеться в повідомленні.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали українські позиції неподалік Мар'їнки.

Нагадаємо, за даними української розвідки, на окуповану територію Донбасу з РФ прибули додаткові снайпери, диверсійно-розвідувальні групи і підрозділи спецпризначення.

Раніше повідомлялося, що російські незаконні збройні формування передали Україні тіло загиблого полковника спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України Дмитра Каплунова.

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