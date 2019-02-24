На Донбасі загинув український військовий, ще двоє поранені

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Всього бойовики здійснили 12 обстрілів

З початку поточної доби бойовики 12 разів обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Операції об'єднаних сил у Facebook.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та двоє отримали поранення.

Як зазначається, озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями, під час цих обстрілів застосовувалося також 12 разів із загальною витратою 258 снарядів та мін калібрів 122, 120 та 82 мм. Також російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, бойовики шість разів обстріляв наші опорні пункти у районі Водяного, Лебединського, Паврополя та Пісків.

Крім того, обстріли велися у районі Новозванівки, Золотого-4, Катеринівки, Новоолександрівки, Золотого-1.

Нагадаємо, 23 лютого бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 8 разів. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

Додамо, що контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу, 23 лютого, перетнули 29,5 тисяч осіб та 3,8 тис. транспортних засобів.