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На Донбасі загинув український військовий, чотирьох поранено

Новини » Надзвичайні події    05.10.2019 - 07:27
На Донбасі загинув український військовий, чотирьох поранено
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 35 разів порушили перемир’я

Збройні формування Російської Федерації та її найманці 4-5 жовтня 35 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів та озброєння БМП, один військовий загинув, чотирьох поранено. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 18 обстрілів позицій Об'єднаних сил: по чотири рази поблизу Водяного та Павлополя та по двічі поблизу Новогнатівки і Новотроїцького, а також неподалік Авдіївки, поблизу Лебединського, Водяного, в районі Богданівки, неподалік Верхньоторецького та поблизу Мар’їнки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил: чотири рази поблизу Новолуганського та Луганського, двічі поблизу Миронівського, а також у районі Зайцевого, Кримського, поблизу Новотошківського та Золотого.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Гнутового та Новогнатівки, а також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" один обстріл біля Золотого.

Впродовж поточної доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Нагадаємо, за даними української розвідки, російсько-окупаційні сили поповнюють лави незаконних збройних формувань на Донбасі за рахунок призову раніше звільнених з військової служби злочинців.

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