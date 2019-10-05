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На Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены

Новости » Происшествия    05.10.2019 - 07:27
На Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 35 раз нарушили перемирие

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4-5 октября 35 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов и вооружения БМП, один военный погиб, четверо ранены. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 18 обстрелов позиций Объединенных сил: по четыре раза вблизи Водяного и Павлополя и по два вблизи Новогнатовки и Новотроицкого, а также неподалеку Авдеевки, Лебединского, Водяного, в районе Богдановки, Верхеторецкого и вблизи Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 14 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Новолуганського и Луганского, дважды вблизи Мироновского, а также в районе Зайцево, Крымского, вблизи Новотошковского и Золотого.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня, ранив одного военнослужащего.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Гнутового и Новогнатовки, а также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - один обстрел возле Золотого.

Напомним, по данным украинской разведки, российско-оккупационные силы пополняют ряды незаконных вооруженных формирований на Донбассе за счет призыва ранее уволенных с военной службы преступников.

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