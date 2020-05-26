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На Донбассе погиб украинский военный

Новости » Происшествия     26.05.2020 - 21:51
На Донбассе погиб украинский военный
Фото: ситуация на Донбассе (flickr)

Боевики во время обстрелов применили пулеметы и стрелковое оружие

В районе проведения операции Объединенных сил боевики обстреляли украинские позиции в Донецкой области. В результате обстрелов погиб военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, незаконные вооруженные формирования применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"К сожалению, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала суток, 25 мая, боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, в мае жертвами обстрелов стали 9 мирных жителей Донбасса.

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Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины ДонбассООС
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