На Донбассе погиб украинский военный

Боевики во время обстрелов применили пулеметы и стрелковое оружие
В районе проведения операции Объединенных сил боевики обстреляли украинские позиции в Донецкой области. В результате обстрелов погиб военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Так, незаконные вооруженные формирования применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"К сожалению, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.
Напомним, с начала суток, 25 мая, боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Кроме того, в мае жертвами обстрелов стали 9 мирных жителей Донбасса.
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Автор: Валерия Мрачковская