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На Донбасі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події     28.04.2020 - 23:33
На Донбасі загинув український військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Військовослужбовець отримав смертельне осколкове поранення

У вівторок, 28 квітня, внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків у Луганській області загинув український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойовики із району житлових кварталів Голубівського застосував заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібрів 152 мм та 122 мм, а також вів вогонь по наших захисниках з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

З напрямку населеного пункту Первомайськ окупанти відкрили вогонь з артилерійської системи калібру 152 мм. Два снаряди розірвалися неподалік ділянки розведення сил та засобів №2 "Золоте".

"На жаль, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення не сумісне з життям", - повідомили у штабі ООС.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі бойовики дев'ять разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримали двоє українських військових.

Крім того, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, бойовики готують провокацію загострення ситуації на Донбасі у період травневих свят.

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