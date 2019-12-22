На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим тиші п'ять разів, в результаті обстрілів один військовослужбовець загинув і ще один отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Повідомляється, що противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил поблизу Пісків, Талаковки і Красногорівки. Бойовики застосували вогнепальну зброю, ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Також два обстріли позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Українських військових обстріляли неподалік Кримського і Новолуганского з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Нагадаємо, бойовики поблизу населеного пункту Хутір Вільний Луганської області з озброєння калібру 82 мм обстріляли житлові райони.