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На Донбасі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    24.04.2019 - 07:39
На Донбасі загинув український військовий
Фото: ООС на Донбасі

23 квітня чотирьох окупантів було знищено, ще чотири - поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 23 квітня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий загинув, одного поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Зазначається, що ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування РФ сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил: в районі села Гнутового, двічі - біля Верхньоторецького; біля міста Мар'їнка; двічі - зі станкових протитанкових гранатометів біля населених пунктів Богданівка та Чермалик; в районі населеного пункту Піски.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції українських захисників: поблизу Луганського та з автоматичної стрілецької та снайперської зброї - поблизу Південного.

За даними розвідки, 23 квітня чотирьох окупантів було знищено, ще чотири - поранено.

Від початку поточної доби противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Луганське - з автоматичних станкових гранатометів.

На Донбасі загинув український військовий

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, втрати окупантів уточнюються.

Нагадаємо, посольство США в Україні закликало посилити зусилля з розмінування територій на Донбасі. 

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