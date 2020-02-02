На Донбасі загинув один український військовий, двоє дістали поранення

Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ із заборонених мінометів та гранатометів
На Донбасі, 1 лютого збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.
Зазначається, що противник обстрілював позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів по позиціях ЗСУ:
Дев’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
"На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння", - зазначили у штабі.
Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один отримав поранення. Також у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу поблизу Новотошківського загинула старший бойовий медик. Жінка загинула під час доставлення медикаментів на позиції.
Пізніше в 93-й ОМБр розповіли, що загиблою була сержант Клавдія Ситник, яка вступила на військову службу в 2017 році. Сержант отримала смертельне осколкове поранення в груди.