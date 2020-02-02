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На Донбасі загинув один український військовий, двоє дістали поранення

Новини » Надзвичайні події     02.02.2020 - 07:18
На Донбасі загинув один український військовий, двоє дістали поранення
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ із заборонених мінометів та гранатометів

На Донбасі, 1 лютого збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Зазначається, що противник обстрілював позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів по позиціях ЗСУ:

  • поблизу Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета противник здійснив 6 пострілів, також стріляли з великокаліберного кулемета;
  • у районі Мар’їнки - з автоматичних станкових гранатометів;
  • неподалік Василівки - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • два рази поряд з Пісками - з міномета калібру 82 мм ворог випустив 8 мін, а також відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • в районі Невельського - зі станкового протитанкового гранатомета здійснили 2 постріли та стріляли великокаліберного кулемета.

Дев’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • два рази неподалік Луганського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • двічі в районі населеного пункту Оріхове - зі 120-мм мінометів випушено 38 мін;
  • тричі поруч з Новотошківським - з мінометів калібру 120 мм противник випустив 41 міну, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів;
  • поблизу населеного пункту Хутір Вільний - з 82-мм мінометів бойовики випустили 14 мін, а також стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • у районі Катеринівки - з великокаліберного кулемета.

"На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння", - зазначили у штабі.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один отримав поранення. Також у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу поблизу Новотошківського загинула старший бойовий медик. Жінка загинула під час доставлення медикаментів на позиції.

Пізніше в 93-й ОМБр розповіли, що загиблою була сержант Клавдія Ситник, яка вступила на військову службу в 2017 році. Сержант отримала смертельне осколкове поранення в груди.

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