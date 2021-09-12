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На Донбасі сьогодні загинув морський піхотинець: у ВМС назвали ім'я

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Донбас, Неділя 12 вересня 2021 21:54
На Донбасі сьогодні загинув морський піхотинець: у ВМС назвали ім'я Фото: на Донбасі сьогодні загинув морський піхотинець (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув морський піхотинець Артур Голуб. Чоловік отримав поранення не сумісні з життям.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВМС ЗС.

12 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, внаслідок обстрілів бойовиків по позиціях українських військовослужбовців - загинув морський піхотинець Артур Голуб.

Зазначається, що чоловік отримав поранення, які були не сумісними з життям.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що на Донбасі бойовики тричі порушили "тишу". Внаслідок обстрілів загинув військовослужбовець.

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