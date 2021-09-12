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На Донбассе погиб морской пехотинец: в ВМС назвали имя

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Донбасс, Воскресенье 12 сентября 2021 21:54
На Донбассе погиб морской пехотинец: в ВМС назвали имя Фото: на Донбассе сегодня погиб морской пехотинец (фото president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб морской пехотинец Артур Голуб. Мужчина получил ранения не совместимые с жизнью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС ЗС.

12 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил, в результате обстрелов боевиков по позициям украинских военнослужащих - погиб морской пехотинец Артур Голуб.

Отмечается, что мужчина получил ранения, которые были не совместимыми с жизнью.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что на Донбассе боевики трижды нарушили "тишину". В результате обстрелов погиб военнослужащий.

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