На Донбасі підірвалися на міні двоє військових

На Донбасі в районі населеного пункту Піски підірвалися на міні двоє українських військових. Бійці отримали осколкові поранення.

Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичної групи "Схід".

Військовим надали домедичну допомогу, а після їх оперативно доставили в лікувальний заклад. Стан здоров'я військових оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

Обставини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 вересня, на Донбасі не зафіксували жодного обстрілу з боку бойовиків.

Крім того, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 22 вересня зафіксувала одне порушення перемир'я на Донбасі. Вибух невизначеного походження був зафіксований у Донецькій області на території підконтрольній уряду.

Додамо, що посол ЄС в Україні Матті Маасикас заявив, що президент Володимир Зеленський дійсно намагається домогтися миру на Донбасі, однак для цього необхідні такі кроки з боку РФ.