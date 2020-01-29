На Донбасі підірвались двоє українських військових

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі минулої доби, 28 січня, двоє українських військових підірвались на невстановленому вибуховому пристрої. Про це передає прес-центр ООС.

Військові вижили - у них бойові травми. У той же час зазначається, що збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

"Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - повідомили в прес-центрі.

Обстріли велися двічі поблизу Лебединського, неподалік Березового, поряд з Василівкою, двічі неподалік Новолуганського, в районі населеного пункту Оріхове, чотири рази поряд з Новотошківським і поруч з Троїцьким.

"З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - додали в ООС.

Нагадаємо, нещодавно українські розвідники затримали на Донбасі диверсанта бойовиків "ДНР".