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На Донбасі двоє українських військових отримали бойові травми

Новини » Надзвичайні події     28.01.2020 - 19:07
На Донбасі двоє українських військових отримали бойові травми
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики дев'ять разів порушили режим "тиші"

З початку поточної доби, 28 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті підриву на невстановленому вибуховий пристрій двоє українських військових отримали бойові травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстрілював українські позиції з заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Три обстрілу були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме двічі поблизу Лебединського та поблизу Березового.

Шість ворожих обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - неподалік Новолуганського, в районі населеного пункту Оріхове, чотири рази поруч з Новотошківске.

"Сьогодні, 28 січня, в результаті підриву на невстановленому вибуховий пристрій двоє військовослужбовці Об'єднаних сил отримали бойові поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 27 січня, збройні формування РФ 10 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли велися з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Раніше повідомлялося, що українські розвідники затримали на Донбасі диверсанта бойовиків "ДНР".

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