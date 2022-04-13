На Донбасі окупанти сформували батальйони з мобілізованих жителів "ЛДНР", - Генштаба

Російські окупанти сформували не менше п'яти батальйонів з примусово мобілізованих жителів захоплених територій Донецької та Луганської областей. Підрозділами командують офіцери з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу Збройних сил України.

"У бойових діях на частині територій південно-східних областей України у складі угруповання військ противника діють окремі підрозділи 103-го, 109-го, 113-го, 125-го і 127 - го мотострілецьких полків", - йдеться у зведенні.

У Генштабі зазначили, що комплектування батальйонів проводилося в результаті примусової мобілізації чоловіків з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Ці полки налічують до 5 батальйонів чисельністю близько 300 особового складу в кожному.

"Досвід ведення бойових дій має тільки 5-10% особового складу цих підрозділів. Управління полків складається з офіцерів Збройних сил РФ. Ці формування мають значні проблеми із забезпеченням озброєнням, боєприпасами та медикаментами", - підкреслюється у зведенні.