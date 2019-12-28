На Донбасі один український військовий дістав поранення

На Донбасі, протягом минулої доби, 27 грудня, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС.

Противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили шість обстрілів:

двічі поблизу Невельського - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази неподалік Мар'їнки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

два рази біля населеного пункту Піски - з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Три обстріли позицій ЗСУ зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поряд з населеним пунктом Гладосове - зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

неподалік Луганського - зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

поблизу Новолуганського - з гранатометів різних систем.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З ручного протитанкового гранатомету противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Широкине.

Втрат з нашого боку немає", - повідомили у штабі ООС.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом четверга, 26 грудня, бойовики здійснили 17 обстрілів, один український військовослужбовець дістав поранення.

Раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що з 1 січня 2020 року очікується повне перемир'я на Донбасі та це обговорюється в рамках Тристоронньої контактної групи.