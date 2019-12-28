На Донбасі один український військовий дістав поранення

Бойовики 9 разів обстріляли позиції підрозділів ЗСУ
На Донбасі, протягом минулої доби, 27 грудня, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС.
Противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили шість обстрілів:
Три обстріли позицій ЗСУ зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
"З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З ручного протитанкового гранатомету противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Широкине.
Втрат з нашого боку немає", - повідомили у штабі ООС.
Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом четверга, 26 грудня, бойовики здійснили 17 обстрілів, один український військовослужбовець дістав поранення.
Раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що з 1 січня 2020 року очікується повне перемир'я на Донбасі та це обговорюється в рамках Тристоронньої контактної групи.